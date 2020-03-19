Россия прекратила железнодорожное сообщение с Азербайджаном

Между Россией и Азербайджаном прекратится движение пассажирских поездов из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

«По согласованию с ЗАО «Азербайджанские железные дороги» и в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции временно приостанавливается курсирование международных пассажирских поездов», — приводит РИА Новости сообщение РЖД.

Отмечается, что о возобновлении движения будет объявлено дополнительно.

Ранее прекратили курсировать поезда из России в Китай, КНДР, Монголию, по европейским направлениям — в Ниццу, Прагу, Варшаву, Берлин, Париж, Ригу, а также на Украину и в Молдавию.

Кроме того, РЖД приостановила курсирование пассажирских поездов между Россией и Белоруссией за исключением основных маршрутов из Москвы и Санкт-Петербурга.

19 марта стало известно, что РЖД отменяет движение пассажирских поездов в сообщении с Эстонией из-за распространения коронавируса, таким образом, полностью прекращается курсирование прямых рейсов между Россией и странами Европы.