РЖД отменяет последний поезд в Европу

РЖД отменяет пассажирские поезда в сообщении с Эстонией из-за распространения коронавируса, и с этим полностью прекращается курсирование прямых рейсов между Россией и странами Европы.

«По согласованию с руководством AS Eesti Raudtee и в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции с 20 марта временно приостанавливается международное пассажирское сообщение между Россией и Эстонией», — приводит РИА Новости сообщение РЖД.

Приостанавливается курсирование поезда Москва — Таллин (включая курсирующие с ним прицепные вагоны Москва — Санкт-Петербург) отправлением из Москвы с 20 марта и из Таллина с 21 марта.

Ранее прекратили курсировать поезда из России в Китай, КНДР, Монголию, по европейским направлениям — в Ниццу, Прагу, Варшаву, Берлин, Париж, Ригу, а также на Украину и в Молдавию.

Кроме того, РЖД приостановила курсирование пассажирских поездов между Россией и Белоруссией за исключением основных маршрутов из Москвы и Санкт-Петербурга.