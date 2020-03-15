РЖД сообщает об отмене поездов в Молдавию и на Украину
- РИА Новости
«В соответствии с уведомлениями железных дорог Украины и Молдовы о закрытии железнодорожного движения, с 17 марта в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) до особых указаний приостанавливается курсирование международных пассажирских поездов, прицепных и беспересадочных вагонов», — приводит РИА Новости сообщение Федеральной пассажирской компании («дочка» РЖД. — RT).
О возобновлении движения будет сообщено дополнительно.
Ранее РЖД прекратила курсирование поездов в Китай, КНДР, Монголию, а также по европейским направлениям — в Ниццу, Прагу, Варшаву, Берлин и Париж.