Курсирование поездов между Россией и Латвией прекращается

Короткая ссылка
Курсирование поездов между Россией и Латвией прекращается с 15 марта из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Курсирование поездов между Россией и Латвией прекращается
  • РИА Новости

«В соответствии с уведомлением ГАО Latvijas Pasts о закрытии железнодорожного движения с 17 марта в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции до особых указаний приостанавливается курсирование международных пассажирских поездов», — приводит РИА Новости сообщение РЖД.

О возобновлении движения будет объявлено дополнительно.

Таким образом, приостанавливается курсирование международного пассажирского поезда Рига — Москва и беспересадочных вагонов Рига — Санкт-Петербург.

Ранее прекратили курсировать поезда из России в Китай, КНДР, Монголию, по европейским направлениям — в Ниццу, Прагу, Варшаву, Берлин и Париж, а также на Украину и в Молдавию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить