Курсирование поездов между Россией и Латвией прекращается с 15 марта из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

«В соответствии с уведомлением ГАО Latvijas Pasts о закрытии железнодорожного движения с 17 марта в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции до особых указаний приостанавливается курсирование международных пассажирских поездов», — приводит РИА Новости сообщение РЖД.

О возобновлении движения будет объявлено дополнительно.

Таким образом, приостанавливается курсирование международного пассажирского поезда Рига — Москва и беспересадочных вагонов Рига — Санкт-Петербург.

Ранее прекратили курсировать поезда из России в Китай, КНДР, Монголию, по европейским направлениям — в Ниццу, Прагу, Варшаву, Берлин и Париж, а также на Украину и в Молдавию.