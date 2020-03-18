РЖД отменяет курсирование ряда поездов между Россией и Белоруссией

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РЖД приостанавливает курсирование пассажирских поездов между Россией и Белоруссией, за исключением основных маршрутов из Москвы и Санкт-Петербурга, в связи с ситуацией с коронавирусом.
РЖД отменяет курсирование ряда поездов между Россией и Белоруссией
  • АГН «Москва»
  • © Денис Воронин

«Приостанавливается курсирование международных пассажирских поездов, беспересадочных и прицепных вагонов между Россией и Белоруссией, за исключением основных поездов из Москвы и Санкт-Петербурга», — сообщили в компании.

Там уточнили, что сохраняется курсирование девяти поездов на российско-белорусском направлении.

«О возобновлении движения международных пассажирских поездов, беспересадочных и прицепных вагонов между Россией и Белоруссией будет объявлено дополнительно», — говорится в заявлении.

Ранее в РЖД сообщили, что поезда между Калининградом и другими российскими городами продолжат курсировать без остановок на территории Литвы.

Также прекратили курсировать поезда из России в Китай, КНДР, Монголию, по европейским направлениям — в Ниццу, Прагу, Варшаву, Берлин, ПарижРигу, а также на Украину и в Молдавию.

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