Поезда РЖД в Калининград будут следовать без остановок в Литве
- РИА Новости
«Все поезда проследуют без посадки/высадки пассажиров на станциях, расположенных на территории Литвы (Кяна, Вильнюс, Кибартай). Возможность транзитного проезда в Калининградскую область и обратно сохраняется в обычном режиме», — приводит РИА Новости сообщение РЖД.
Ранее Служба охраны государственной границы Литвы сообщила, что гуманитарный коридор для возвращающихся домой через литовскую территорию граждан других стран в связи с ситуацией с распространением коронавируса будет открыт до 19 марта.
Ранее прекратили курсировать поезда из России в Китай, КНДР, Монголию, по европейским направлениям — в Ниццу, Прагу, Варшаву, Берлин, Париж, Ригу, а также на Украину и в Молдавию.