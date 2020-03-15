Поезда РЖД в Калининград будут следовать без остановок в Литве

Поезда РЖД между Калининградом и другими российскими городами продолжат курсировать без остановок на территории Литвы из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Все поезда проследуют без посадки/высадки пассажиров на станциях, расположенных на территории Литвы (Кяна, Вильнюс, Кибартай). Возможность транзитного проезда в Калининградскую область и обратно сохраняется в обычном режиме», — приводит РИА Новости сообщение РЖД.

Ранее Служба охраны государственной границы Литвы сообщила, что гуманитарный коридор для возвращающихся домой через литовскую территорию граждан других стран в связи с ситуацией с распространением коронавируса будет открыт до 19 марта.

Ранее прекратили курсировать поезда из России в Китай, КНДР, Монголию, по европейским направлениям — в Ниццу, Прагу, Варшаву, Берлин, Париж, Ригу, а также на Украину и в Молдавию.