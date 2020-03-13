Эксперт напомнил о необходимости соблюдать меры предосторожности на фоне ситуации с коронавирусом

Профессор НИИ вирусологии имени Ивановского Михаил Щелканов напомнил о необходимости соблюдать меры предосторожности на фоне ситуации с коронавирусом.

В беседе с газетой «Взгляд» он отметил, что не стоит забывать о гигиене и тщательном наблюдении за своим здоровьем. Также нужно отказаться от посещения мест большого скопления людей.

«Всё это, кстати, следует соблюдать и в связи с сезонным подъёмом заболеваемости острыми респираторными инфекциями», — сказал эксперт.

В случае плохого самочувствия нужно сразу обращаться к врачу.

«Наиболее подвержены данному вирусу люди от 60 лет. Как показывает опыт, основная летальность и наиболее тяжёлые случаи приходятся как раз на этот возраст и старше. Поэтому им стоит особенно следить за своим здоровьем», — добавил Щелканов.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию с распространением сообщений о коронавирусе.