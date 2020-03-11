Глава российского МИД Сергей Лавров заявил о важности защиты исторической правды на фоне активизации попыток политизировать историю и фальсифицировать факты.

«Считаю, что мы должны уделить особое внимание задаче по защите исторической правды, недопущению пересмотра итогов Победы, укреплению глобальной и региональной безопасности и стабильности, краеугольным камнем которой остаётся Устав ООН», — цитирует Лаврова РИА Новости.

Он отметил, что такая необходимость возникла в связи с активизацией «нечистоплотных попыток» политизировать историю и фальсифицировать факты.

По словам Лаврова, эти действия направлены на то, чтобы «бросить тень» на современную Россию, продвинуть искажённое видение послевоенной системы межгосударственных отношений.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что страна всегда будет изобличать любые попытки исказить факты и не даст никому перечеркнуть героическую страницу своей истории.