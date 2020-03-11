Лавров заявил о важности защиты исторической правды

Короткая ссылка
Глава российского МИД Сергей Лавров заявил о важности защиты исторической правды на фоне активизации попыток политизировать историю и фальсифицировать факты.
Лавров заявил о важности защиты исторической правды
  • РИА Новости

«Считаю, что мы должны уделить особое внимание задаче по защите исторической правды, недопущению пересмотра итогов Победы, укреплению глобальной и региональной безопасности и стабильности, краеугольным камнем которой остаётся Устав ООН», — цитирует Лаврова РИА Новости.

Он отметил, что такая необходимость возникла в связи с активизацией «нечистоплотных попыток» политизировать историю и фальсифицировать факты.

По словам Лаврова, эти действия направлены на то, чтобы «бросить тень» на современную Россию, продвинуть искажённое видение послевоенной системы межгосударственных отношений. 

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что страна всегда будет изобличать любые попытки исказить факты и не даст никому перечеркнуть героическую страницу своей истории.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить