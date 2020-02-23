Путин: Россия будет изобличать любые попытки исказить историю

Президент России Владимир Путин во время выступления на торжественном вечере в честь Дня защитника Отечества заявил, что страна всегда будет изобличать любые попытки исказить историю и не даст никому перечеркнуть героическую страницу в своей истории.

«Во все времена наши воины верой и правдой служили Отечеству. Не щадя себя, защищали родную землю, а наш народ гордился их стойкостью, мужеством и силой духа. Чтил подвиги прославленных полководцев, офицеров и солдат, творцов действительно великих, легендарных побед», — сказал президент.

Он отметил, что многие из таких триумфов имели судьбоносное значение не только для родины, но и для других стран и континентов.

«Именно такой грандиозной, выдающейся стала победа в Великой Отечественной войне, 75-летие которой мы будем торжественно отмечать 9 мая. В этот святой и светлый для нашего народа праздник мы отдадим дань памяти павшим героям, будем чествовать наших заслуженных ветеранов, которых по праву называем поколением победителей», — заявил Путин.

Президент подчеркнул, что наш долг — всегда помнить, какой ценой досталась эта победа.

«Мы не позволим никому перечеркнуть эту героическую страницу в истории. Будем изобличать любые попытки исказить историю, предать забвению дух союзничества и нашего боевого братства», — отметил глава государства, подчеркнув, что сегодня безопасность России находится в надёжных руках.

В январе Владимир Путин отмечал, что Россия создаст архивный центр, чтобы не позволить западным странам извратить историю о Великой Отечественной войне.

Глава государства поручил кабмину обеспечить создание комплекса архивных документов, кино- и фотоматериалов, посвящённых Второй мировой войне.