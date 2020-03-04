Сбербанк построил математическую модель распространения коронавируса

Сбербанк России построил с помощью искусственного интеллекта модель распространения нового типа коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на старшего управляющего директора центра исследования данных банка Максима Еременко.

Как он отметил, в зависимости от мер, которые в дальнейшем будут предложены правительством, Минздравом или региональными властями, сценарии распространения коронавируса различаются.

«Модель, которую мы применяли, в том числе учитывает сезонность, она учитывает пассажиропотоки, она учитывает ряд мер, направленных на предотвращение распространения контагиозных эпидемий, коей является коронавирус», — сказал Еременко.

По его словам, инструмент для построения прогноза называется GLEAM.

Еременко сообщил, что на распространение вируса влияет погода — при низких температурах подверженность факторам увеличивается, и подчеркнул, что летальность COVID-19 для возрастной категории до 40 лет достаточно невелика.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Москве не осложнялась ситуация в связи с коронавирусной инфекцией.

Сообщалось, что число жертв COVID-19 в Китае возросло до 2981, общее количество заражённых за пределами КНР превысило 10 тыс. в 72 странах.

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с НСН прокомментировал принимаемые Россией меры для предотвращения распространения коронавируса.