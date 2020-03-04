Общее число заразившихся коронавирусом вне КНР превысило 10 тысяч

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Общее число заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 за пределами Китая превысило 10 тыс. человек в 72 странах, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Общее число заразившихся коронавирусом вне КНР превысило 10 тысяч
  • Reuters

Согласно коммюнике, которое приводит РИА Новости, общее число инфицированных новым типом коронавируса вне Китая достигло 10 566 человек после того, как первые случаи заражения были зафиксированы в Португалии, Саудовской Аравии, Тунисе, Марокко, Латвии, Андорре, Иордании и Сенегале.

При этом количество летальных исходов увеличилось до 166.

В материковом Китае заражены 80 304 человек, 2946 заболевших скончались.

Таким образом, общее число заболевших коронавирусом в мире составляет 90 870 человек.

Ранее Всемирный банк принял решение выделить странам-членам $12 млрд для преодоления экономических последствий распространения COVID-19.

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