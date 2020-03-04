Общее число заразившихся коронавирусом вне КНР превысило 10 тысяч
- Reuters
Согласно коммюнике, которое приводит РИА Новости, общее число инфицированных новым типом коронавируса вне Китая достигло 10 566 человек после того, как первые случаи заражения были зафиксированы в Португалии, Саудовской Аравии, Тунисе, Марокко, Латвии, Андорре, Иордании и Сенегале.
При этом количество летальных исходов увеличилось до 166.
В материковом Китае заражены 80 304 человек, 2946 заболевших скончались.
Таким образом, общее число заболевших коронавирусом в мире составляет 90 870 человек.
Ранее Всемирный банк принял решение выделить странам-членам $12 млрд для преодоления экономических последствий распространения COVID-19.