Общее число заразившихся коронавирусом вне КНР превысило 10 тысяч

Общее число заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 за пределами Китая превысило 10 тыс. человек в 72 странах, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Согласно коммюнике, которое приводит РИА Новости, общее число инфицированных новым типом коронавируса вне Китая достигло 10 566 человек после того, как первые случаи заражения были зафиксированы в Португалии, Саудовской Аравии, Тунисе, Марокко, Латвии, Андорре, Иордании и Сенегале.

При этом количество летальных исходов увеличилось до 166.

В материковом Китае заражены 80 304 человек, 2946 заболевших скончались.

Таким образом, общее число заболевших коронавирусом в мире составляет 90 870 человек.

Ранее Всемирный банк принял решение выделить странам-членам $12 млрд для преодоления экономических последствий распространения COVID-19.