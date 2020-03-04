Всемирный банк выделил $12 млрд на помощь странам в борьбе с COVID-19

Всемирный банк принял решение выделить $12 млрд помощи странам-членам для преодоления экономических последствий распространения коронавирусной инфекции COVID-19, а также укрепления систем здравоохранения.

«Поскольку COVID-19 охватил более 60 стран, Всемирный банк обеспечивает доступ к первоначальному пакету в размере до $12 млрд в качестве неотложной помощи в деле преодоления медицинских и экономических последствий глобальной вспышки заболевания. Это финансирование призвано помочь государствам-членам принять эффективные меры по реагированию на трагические последствия COVID-19 и, где это возможно, смягчению их последствий», — говорится в пресс-релизе.

В частности, государства с низкими и средними доходами будут обеспечены грантами и кредитами под низкий процент.

«Мы работаем над тем, чтобы обеспечить быстрое и гибкое реагирование на потребности развивающихся стран в решении проблемы распространения COVID-19. Это включает экстренное финансирование, консультирование по политическим вопросам и техническую поддержку на основе существующих средств и опыта Всемирного банка для оказания странам помощи в деле реагирования на кризис», — приводятся слова президента Всемирного банка Дэвида Мэлпаса.

Ранее Еврокомиссия выделила дополнительно €90 млн на разработку вакцины и средств диагностики COVID-19.

Во Всемирной организации здравоохранения, в свою очередь, сообщили, что смертность от нового типа коронавируса в мире составляет 3,4%.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса.