Еврокомиссия выделила €90 млн на разработку вакцины от коронавируса

Короткая ссылка
Европейская комиссия выделила дополнительно €90 млн на разработку вакцины и средств диагностики коронавирусной инфекции COVID-19.
Еврокомиссия выделила €90 млн на разработку вакцины от коронавируса
  • © Liu Kun/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

«Мы во взаимодействии с частным сектором предоставим дополнительно до €90 млн дополнительного финансирования на научные работы по разработке вакцины и средств диагностики коронавируса. Это позволит ускорить глобальный ответ на вспышку заболевания», — приводит ТАСС заявление Еврокомиссии.

Ранее исполнительный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан заявила, что первые вакцины против нового типа коронавируса начнут тестировать на людях через три-четыре месяца.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что в мире в настоящий момент разрабатывают более 20 вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить