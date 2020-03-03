Еврокомиссия выделила €90 млн на разработку вакцины от коронавируса

Европейская комиссия выделила дополнительно €90 млн на разработку вакцины и средств диагностики коронавирусной инфекции COVID-19.

«Мы во взаимодействии с частным сектором предоставим дополнительно до €90 млн дополнительного финансирования на научные работы по разработке вакцины и средств диагностики коронавируса. Это позволит ускорить глобальный ответ на вспышку заболевания», — приводит ТАСС заявление Еврокомиссии.

Ранее исполнительный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан заявила, что первые вакцины против нового типа коронавируса начнут тестировать на людях через три-четыре месяца.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что в мире в настоящий момент разрабатывают более 20 вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19.