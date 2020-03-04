Число заражённых коронавирусом в Китае превысило 2980
- Reuters
«Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 80 270 подтверждённых случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 27 433 человека», — говорится в заявлении.
Уточняется, что 6416 заболевших находятся в тяжёлом состоянии, ещё 49 856 выздоровели и выписаны из больниц.
Всего от последствий коронавируса скончался 2981 человек.
Кроме того, в настоящее время наблюдаются более 36,4 тысячи человек, имеющих подозрение на коронавирус или контактировавших с инфицированными.
Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что общее число заразившихся COVID-19 за пределами Китая превысило 10 тыс. человек в 72 странах.