В Приморье оценили вероятные убытки после закрытия авиасообщения с Южной Кореей

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Индустрия туризма Приморья готовится понести серьёзные убытки после закрытия авиасообщения с Южной Кореей.
В Приморье оценили вероятные убытки после закрытия авиасообщения с Южной Кореей
  • Reuters

Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

По мнению специалистов, от отсутствия потока туристов из Южной Кореи прежде всего пострадают гостиницы, хостелы, общепит, магазины морепродуктов и сувениров.

«По статистике, рост турпотока начинается уже в марте, скоро рынок в полной мере ощутит отсутствие клиента. Хостелы в центре Владивостока заточены под корейских туристов. Рестораны, сувенирные магазины ориентированы на туризм. Бизнес, который развивался последние пять лет, в который вкладывались силы и средства, понесёт огромные убытки», — отметил президент Дальневосточной ассоциации рестораторов и отельеров Роман Иванищев.

По его словам, если авиасообщение останется закрытым в течение года, многие владельцы бизнеса будут вынуждены уйти с рынка.

С 1 марта Россия вводит ограничения на авиасообщение с Южной Кореей в связи с распространением коронавируса COVID-19. Рейсы будут выполнять только российские авиакомпании «Аэрофлот» и «Аврора».

Телеканал «360» также сообщал, что Роспотребнадзор дал рекомендации по возврату денег за путёвку из-за коронавируса.

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