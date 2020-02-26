Россия вводит ограничения на авиасообщение с Южной Кореей

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Россия вводит ограничение на авиасообщение с Южной Кореей в связи с распространением коронавируса COVID-19. Рейсы будут выполнять только российские авиакомпании «Аэрофлот» и «Аврора».
Россия вводит ограничения на авиасообщение с Южной Кореей
  • © Bayne Stanley
  • globallookpress.com

Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

«С 1 марта по отношению к Южной Корее останавливаемся всё авиационное сообщение, которое осуществляется компаниями кроме «Аэрофлота» и «Авроры», — приводит Интерфакс слова Голиковой.

Она отметила, что «Аврора» будет работать в чартерном режиме вплоть до вывоза из Южной Кореи всех россиян.

По словам вице-премьера, самолёты «Аэрофлота» будут летать из Сеула в Москву.

Голикова отметила, что в отношении Италии вводить ограничительные меры «достаточно сложно», так как она входит в состав ЕС.

Ранее Ростуризм призвал отказаться от поездок в Италию, Южную Корею и Иран.

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