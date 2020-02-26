Россия вводит ограничения на авиасообщение с Южной Кореей
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Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
«С 1 марта по отношению к Южной Корее останавливаемся всё авиационное сообщение, которое осуществляется компаниями кроме «Аэрофлота» и «Авроры», — приводит Интерфакс слова Голиковой.
Она отметила, что «Аврора» будет работать в чартерном режиме вплоть до вывоза из Южной Кореи всех россиян.
По словам вице-премьера, самолёты «Аэрофлота» будут летать из Сеула в Москву.
Голикова отметила, что в отношении Италии вводить ограничительные меры «достаточно сложно», так как она входит в состав ЕС.
Ранее Ростуризм призвал отказаться от поездок в Италию, Южную Корею и Иран.