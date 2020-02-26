Россия приостановит выдачу виз гражданам Ирана в связи с ситуацией с распространением коронавирусной эпидемии COVID-19.

Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

«С 00:00 28 февраля мы вводим запрет на выдачу транзитных виз из Ирана, а также запрет на выдачу виз, кроме деловых и гуманитарных», — приводит ТАСС слова Голиковой.

Минздрав Ирана 19 февраля сообщил о первых случаях заражения новым коронавирусом. Инфицированные были выявлены в Куме. По официальной информации, число случаев заражения в Иране составляет около 140, при этом зафиксировано 19 летальных исходов.

Ранее Ростуризм призвал отказаться от поездок в Италию, Южную Корею и Иран.