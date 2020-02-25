Власти Петербурга объяснили увольнение главврача Боткинской больницы

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Увольнение главного врача Боткинской больницы в Санкт-Петербурге Алексея Яковлева стало следствием системных проблем в учреждении, а не инцидента с нарушением пациентами режима карантина, сообщил председатель Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.
Власти Петербурга объяснили увольнение главврача Боткинской больницы
  • © Александр Гальперин
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС.

«Увольнение главврача явилось не следствием того, что четыре человека покинули больницу. Факт, что они покинули больницу, является следствием системных проблем, которые имеются в этом учреждении, в том числе с соблюдением требований санитарно-эпидемиологического законодательства», — сказал Лисовец.

Он отметил, что лично убедился в этом, посетив больницу за несколько дней до увольнения главврача.

Ранее группа депутатов законодательного собрания Санкт-Петербурга призвала губернатора Александра Беглова восстановить на работе Яковлева.

Отмечалось, что главврач Боткинской больницы был уволен после того, как четверо пациентов с подозрением на коронавирус сбежали из карантинного блока.

Позднее стало известно, что у сбежавшей из учреждения пациентки Аллы Ильиной коронавирус не подтвердился.

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