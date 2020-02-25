Власти Петербурга объяснили увольнение главврача Боткинской больницы

Увольнение главного врача Боткинской больницы в Санкт-Петербурге Алексея Яковлева стало следствием системных проблем в учреждении, а не инцидента с нарушением пациентами режима карантина, сообщил председатель Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

Об этом информирует ТАСС.

«Увольнение главврача явилось не следствием того, что четыре человека покинули больницу. Факт, что они покинули больницу, является следствием системных проблем, которые имеются в этом учреждении, в том числе с соблюдением требований санитарно-эпидемиологического законодательства», — сказал Лисовец.

Он отметил, что лично убедился в этом, посетив больницу за несколько дней до увольнения главврача.

Ранее группа депутатов законодательного собрания Санкт-Петербурга призвала губернатора Александра Беглова восстановить на работе Яковлева.

Отмечалось, что главврач Боткинской больницы был уволен после того, как четверо пациентов с подозрением на коронавирус сбежали из карантинного блока.

Позднее стало известно, что у сбежавшей из учреждения пациентки Аллы Ильиной коронавирус не подтвердился.