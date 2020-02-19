Суд Петербурга постановил госпитализировать вторую сбежавшую пациентку

Невский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил исковое заявление главного государственного санитарного врача города о принудительном помещении под наблюдение сбежавшей из стационара пациентки Анны Рыбаковой.

РИА Новости