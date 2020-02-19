Суд Петербурга постановил госпитализировать вторую сбежавшую пациентку

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Невский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил исковое заявление главного государственного санитарного врача города о принудительном помещении под наблюдение сбежавшей из стационара пациентки Анны Рыбаковой.
Суд Петербурга постановил госпитализировать вторую сбежавшую пациентку
  • РИА Новости

«Суд решил административный иск удовлетворить», — приводит ТАСС слова судьи Светланы Петий.

Ранее Петроградский районный суд Петербурга удовлетворил исковое заявление главы городского Роспотребнадзора Наталии Башкетовой о принудительном помещении под наблюдение сбежавшей из стационара Боткинской инфекционной больницы Аллы Ильиной.

Адвокат Виталий Черкасов, представляющий интересы пациентки, заявил, что обжалует решение суда.

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