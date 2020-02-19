Суд Петербурга постановил госпитализировать вторую сбежавшую пациентку
- РИА Новости
«Суд решил административный иск удовлетворить», — приводит ТАСС слова судьи Светланы Петий.
Ранее Петроградский районный суд Петербурга удовлетворил исковое заявление главы городского Роспотребнадзора Наталии Башкетовой о принудительном помещении под наблюдение сбежавшей из стационара Боткинской инфекционной больницы Аллы Ильиной.
Адвокат Виталий Черкасов, представляющий интересы пациентки, заявил, что обжалует решение суда.