Суд Петербурга постановил госпитализировать сбежавшую пациентку Ильину

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил исковое заявление главы городского Роспотребнадзора Наталии Башкетовой о принудительном помещении под наблюдение сбежавшей из стационара пациентки Аллы Ильиной.

«Ильину принудительно поместить в Боткинскую больницу как минимум до 19 февраля», — приводит Интерфакс слова судьи.

Ранее суд зарегистрировал иск от главного государственного санитарного врача Петербурга Наталии Башкетовой к пациентке Алле Ильиной, которая сбежала из клинической инфекционной больницы имени Боткина.

Адвокат девушки утверждал, что 30 января Ильина улетела из Китая, где отдыхала на острове Хайнань, её проверяли несколько раз, а все анализы не выявили коронавируса.