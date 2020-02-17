Суд Петербурга постановил госпитализировать сбежавшую пациентку Ильину

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Петроградский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил исковое заявление главы городского Роспотребнадзора Наталии Башкетовой о принудительном помещении под наблюдение сбежавшей из стационара пациентки Аллы Ильиной.
Суд Петербурга постановил госпитализировать сбежавшую пациентку Ильину
  • © Александр Гальперин
  • РИА Новости

«Ильину принудительно поместить в Боткинскую больницу как минимум до 19 февраля», — приводит Интерфакс слова судьи.

Ранее суд зарегистрировал иск от главного государственного санитарного врача Петербурга Наталии Башкетовой к пациентке Алле Ильиной, которая сбежала из клинической инфекционной больницы имени Боткина.

Адвокат девушки утверждал, что 30 января Ильина улетела из Китая, где отдыхала на острове Хайнань, её проверяли несколько раз, а все анализы не выявили коронавируса.

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