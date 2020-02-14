Адвокат сбежавшей из карантина в Петербурге пациентки прокомментировал ситуацию

Адвокат Аллы Ильиной, сбежавшей из клинической инфекционной больницы имени Боткина, прокомментировал сообщение о том, что Петроградский районный суд принял к производству иск от главного государственного санитарного врача Санкт-Петербурга Наталии Башкетовой к его клиентке.

В беседе с «Петербургским дневником» Виталий Черкасов отметил, что они не согласны с позицией, в соответствии с которой Ильина должна вернуться в больницу для продолжения обследования.

«З0 января Алла Ильина улетела из Китая, где отдыхала на острове Хайнань. Её проверяли несколько раз. В Хабаровске, затем она проверялась здесь, в Петербурге. Все анализы не выявили коронавируса», — пояснил юрист.

По его словам, защита опирается на постановления главного санитарного врача России, согласно которым госпитализация и изоляция нужны только в экстренном случае, когда действительно есть подозрения на коронавирус.

«В случае Ильиной таких подозрений нет», — сказал он.

Ранее Башкетова заявила, что пациентка прибыла из Китая с симптомами респираторной вирусной инфекции и была помещена для обследования и лечения в инфекционный стационар.