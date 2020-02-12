Сбежавшую из инфекционной больницы в Петербурге пациентку оштрафуют

Жительница Петербурга, госпитализированная в Боткинскую больницу, будет оштрафована за самовольный побег из медицинского учреждения.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на руководителя городского управления Роспотребнадзора Наталию Башкетову.

«Эта пациентка прибыла из Китайской Народной Республики с симптомами респираторной вирусной инфекции и была помещена для обследования и лечения в инфекционный стационар. Ей дали предписание, которое она не имела права нарушать», — сказала она.

По словам главы регионального отделения ведомства, пациентка совершила административное правонарушение, за которое ей назначат штраф в размере от 300 до 500 рублей. Также женщину обяжут пройти курс лечения под наблюдением врачей, но без помещения в стационар.

Ранее сообщалось, что гражданин Китая, у которого ранее в Забайкальском крае обнаружили коронавирус, выздоровел и был выписан из больницы.