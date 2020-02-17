Защита обжалует решение о госпитализации сбежавшей пациентки Ильиной
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- РИА Новости
«Соберём необходимые документы и обжалуем», — цитирует его Интерфакс.
По данным агентства, в настоящий момент женщина находится в здании суда. На оглашение судебного решения её не пригласили, и о своей принудительной госпитализации она узнала от журналистов.
Ранее Петроградский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил исковое заявление главы городского Роспотребнадзора Наталии Башкетовой о принудительном помещении под наблюдение сбежавшей из стационара пациентки Ильиной.
13 февраля суд зарегистрировал иск от Башкетовой к Ильиной, которая сбежала из клинической инфекционной больницы имени Боткина.