Защита обжалует решение о госпитализации сбежавшей пациентки Ильиной

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Адвокат Виталий Черкасов, представляющий интересы сбежавшей из стационара Боткинской инфекционной больницы Аллы Ильиной, заявил, что обжалует решение суда о принудительной госпитализации его клиентки.
Защита обжалует решение о госпитализации сбежавшей пациентки Ильиной
  • © Александр Гальперин
  • РИА Новости

«Соберём необходимые документы и обжалуем», — цитирует его Интерфакс.

По данным агентства, в настоящий момент женщина находится в здании суда. На оглашение судебного решения её не пригласили, и о своей принудительной госпитализации она узнала от журналистов.

Ранее Петроградский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил исковое заявление главы городского Роспотребнадзора Наталии Башкетовой о принудительном помещении под наблюдение сбежавшей из стационара пациентки Ильиной.

13 февраля суд зарегистрировал иск от Башкетовой к Ильиной, которая сбежала из клинической инфекционной больницы имени Боткина.

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