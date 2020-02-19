В Петербурге призвали восстановить уволенного главврача Боткинской больницы

Группа депутатов законодательного собрания Санкт-Петербурга призвала губернатора Александра Беглова восстановить на работе уволенного главного врача Боткинской больницы Алексея Яковлева.

В беседе с «Газетой.Ru» депутат Надежда Тихонова назвала решение об увольнении Яковлева большой ошибкой.

«Это заслуженный врач, который 40 лет проработал в такой сложной больнице. Мы просим губернатора отменить это решение и назначить проверку», — сказала она.

По её мнению, побег четырёх пациентов не может быть основанием для увольнения.

«Если и была какая-то провинность со стороны администрации, то на первый раз можно выговор сделать. Тем более что у нас не готовят главных врачей», — добавил депутат Александр Егоров.

Как указывает издание, Яковлев был уволен после того, как четверо пациентов сбежали из карантинного блока.

Ранее Невский районный суд Петербурга удовлетворил исковое заявление главного государственного санитарного врача города о принудительном помещении под наблюдение сбежавшей из стационара пациентки Анны Рыбаковой.