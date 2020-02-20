Стали известны результаты анализа у сбежавшей в Петербурге пациентки

Результаты анализа на коронавирус у Аллы Ильиной, сбежавшей из карантинного блока Боткинской больницы, отрицательные.

«Результат отрицательный. Выписка гражданки Ильиной из инфекционного стационара запланирована на 21 февраля», — цитирует Интерфакс пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.

Ранее Петроградский районный суд Петербурга удовлетворил исковое заявление главы городского Роспотребнадзора Наталии Башкетовой о принудительном помещении под наблюдение сбежавшей из стационара Боткинской инфекционной больницы Аллы Ильиной.

Всего из больницы имени Боткина самовольно ушли четыре человека, у которых было подозрение на коронавирус.