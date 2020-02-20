Стали известны результаты анализа у сбежавшей в Петербурге пациентки

Короткая ссылка
Результаты анализа на коронавирус у Аллы Ильиной, сбежавшей из карантинного блока Боткинской больницы, отрицательные.

«Результат отрицательный. Выписка гражданки Ильиной из инфекционного стационара запланирована на 21 февраля», — цитирует Интерфакс пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.

Ранее Петроградский районный суд Петербурга удовлетворил исковое заявление главы городского Роспотребнадзора Наталии Башкетовой о принудительном помещении под наблюдение сбежавшей из стационара Боткинской инфекционной больницы Аллы Ильиной.

Всего из больницы имени Боткина самовольно ушли четыре человека, у которых было подозрение на коронавирус.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить