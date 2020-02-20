Кабмин выделил ещё 3 млрд рублей пострадавшим от паводка в Приангарье

Правительство России выделило ещё 3 млрд рублей на оказание социальной поддержки гражданам, чьё жильё пострадало при наводнении 2019 года в Иркутской области.

Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

«Выделить в 2020 году Минстрою России из резервного фонда правительства России бюджетные ассигнования в размере до 3,011629 млрд рублей», — говорится в соответствующем распоряжении.

Ранее бывший вице-премьер Виталий Мутко сообщил о срыве сроков в графике работ по восстановлению инфраструктуры после паводков в Иркутской области.

В декабре 2019 года врио главы региона Игорь Кобзев заявил, что работы по ликвидации последствий паводков планируется закончить к августу 2020 года.

Дмитрий Медведев, занимавший пост премьер-министра, заявил, что инфраструктуру нужно восстановить к 2023 году.

Наводнение в Иркутской области началось в конце июня 2019 года из-за сильных ливней. В результате стихийного бедствия погибли 25 человек, ещё семеро пропали без вести.

Общее число пострадавших составило более 42,5 тыс. человек.