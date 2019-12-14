Власти Иркутской области назвали срок ликвидации последствий паводка
- © Александр Кряжев
- РИА Новости
Кобзев в целом положительно оценил ход восстановительных работ по итогам визита в наиболее пострадавшие от паводка районы Приангарья.
«Осмотрев стройплощадки, я вижу, что движение вперёд есть: глобальные проекты, в том числе в части будущего проживания жителей, создания инфраструктуры, реализуются. Надеюсь, что с учётом полного восстановления и создания инфраструктуры мы справимся с ликвидацией последствий паводка к августу следующего года», — цитирует его пресс-служба правительства региона.
Уточняется, что Кобзев посетил Тулунский и Нижнеудинский районы, где осмотрел, в частности, строящиеся многоквартирные дома.
Ранее сообщалось, что Кобзев посетил одну из пострадавших в результате паводка школ Тулуна и пообщался с жителями города.
В октябре сообщалось, что для экономического развития районов Приангарья выделят около 16 млрд рублей.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил полностью восстановить разрушенную инфраструктуру Иркутской области к 2023 году.