Власти Иркутской области назвали срок ликвидации последствий паводка

Временно исполняющий обязанности главы Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что рассчитывает завершить работы по ликвидации последствий паводка в регионе к августу 2020 года.

Кобзев в целом положительно оценил ход восстановительных работ по итогам визита в наиболее пострадавшие от паводка районы Приангарья.

«Осмотрев стройплощадки, я вижу, что движение вперёд есть: глобальные проекты, в том числе в части будущего проживания жителей, создания инфраструктуры, реализуются. Надеюсь, что с учётом полного восстановления и создания инфраструктуры мы справимся с ликвидацией последствий паводка к августу следующего года», — цитирует его пресс-служба правительства региона.

Уточняется, что Кобзев посетил Тулунский и Нижнеудинский районы, где осмотрел, в частности, строящиеся многоквартирные дома.

Ранее сообщалось, что Кобзев посетил одну из пострадавших в результате паводка школ Тулуна и пообщался с жителями города.

В октябре сообщалось, что для экономического развития районов Приангарья выделят около 16 млрд рублей.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил полностью восстановить разрушенную инфраструктуру Иркутской области к 2023 году.