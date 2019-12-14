Власти Иркутской области назвали срок ликвидации последствий паводка

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Временно исполняющий обязанности главы Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что рассчитывает завершить работы по ликвидации последствий паводка в регионе к августу 2020 года.
Власти Иркутской области назвали срок ликвидации последствий паводка
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

Кобзев в целом положительно оценил ход восстановительных работ по итогам визита в наиболее пострадавшие от паводка районы Приангарья.

«Осмотрев стройплощадки, я вижу, что движение вперёд есть: глобальные проекты, в том числе в части будущего проживания жителей, создания инфраструктуры, реализуются. Надеюсь, что с учётом полного восстановления и создания инфраструктуры мы справимся с ликвидацией последствий паводка к августу следующего года», — цитирует его пресс-служба правительства региона.

Уточняется, что Кобзев посетил Тулунский и Нижнеудинский районы, где осмотрел, в частности, строящиеся многоквартирные дома.

Ранее сообщалось, что Кобзев посетил одну из пострадавших в результате паводка школ Тулуна и пообщался с жителями города.

В октябре сообщалось, что для экономического развития районов Приангарья выделят около 16 млрд рублей.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил полностью восстановить разрушенную инфраструктуру Иркутской области к 2023 году.

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