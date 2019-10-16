Около 16 млрд рублей инвестируют в развитие Приангарья после паводка

Вице-премьер России Виталий Мутко на совещании по ликвидации последствий наводнений в Сибири и на Дальнем Востоке заявил, что программа экономического развития пострадавших от паводка районов Иркутской области предполагает привлечение около 16 млрд рублей.

«Программа экономического развития подготовлена. Мы её вчера при первом приближении посмотрели: объём инвестиций составил в районе 16 млрд рублей, где-то 2,8 тыс. рабочих мест она предполагает во всех населённых пунктах», — приводит РИА Новости слова Мутко.

Также вице-премьер отметил, что правительство рассматривает вопрос о создании территории опережающего социально-экономического развития в иркутском Тулуне.

Ранее президент России Владимир Путин во время совещания по ликвидации последствий паводка в Иркутской области и на Дальнем Востоке потребовал объяснить, почему пострадавшим в Приангарье выдано только 50% свидетельств на проведение капремонта после паводка.