Медведев назвал сроки восстановления инфраструктуры Иркутской области

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, к какому сроку должна быть восстановлена разрушенная паводком инфраструктура Иркутской области.

«Все работы должны быть завершены в 2023 году», — цитирует его ТАСС.

Он подчеркнул, что всё нужно восстанавливать «самым лучшим образом». По его словам, при строительстве необходимо делать так, чтобы обновлённая инфраструктура была «более современной и более удобной».

Ранее губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил, что в пострадавших от паводков городах Тулун и Нижнеудинск принято решение построить пять школ и три детских сада.

В августе сообщалось, что в Иркутской области снесут более 4 тыс. пострадавших из-за паводков домов.