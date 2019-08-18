В Иркутской области снесут более 4 тысяч пострадавших из-за паводков домов

Власти Иркутской области приняли решение о сносе более 4 тыс. домов, которые пострадали из-за летних паводков в регионе.

«Дома, по результатам обследования которых необходим их снос или ремонт. Сегодня цифры такие: полностью снесено потоком воды 1 311 домов, под снос… — 4 191 дом, для ремонта — 3 846 (домов. — RT)», — приводит ТАСС слова губернатора Иркутской области Сергея Левченко.

Он отметил, что подтоплено, по последним данным, 10 890 жилых домов и 17 370 других помещений во всех муниципальных образованиях, где прошёл паводок.

В результате паводков в регионе погибли 25 человек, шестеро числятся пропавшими без вести.

Ранее российский президент Владимир Путин допустил, что восстановительные работы в Иркутской области могут выйти из графика из-за нового паводка.