Власти Иркутской области рассказали о проекте новой дамбы для Тулуна

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Новые защитные сооружения в Тулуне, значительно пострадавшем от наводнения, будут рассчитаны на 14 метров, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области со ссылкой на губернатора Сергея Левченко.
Власти Иркутской области рассказали о проекте новой дамбы для Тулуна
  • РИА Новости

Отмечается, что защитные сооружения построят в новых местах, так как зона, пережившая наводнение, перестанет быть жилой. Также принято решение об отдельной защите ряда коммунальных сооружений.

«Мы гарантированно будем иметь защиту, исходя из того критического уровня, который был в последние два наводнения, это уже не семь, а 14 метров», — сказал Левченко.

Прорыв дамбы на реке Оке в Куйтунском районе Иркутской области произошёл в конце июня. По предварительным данным, в результате наводнения погибли 25 человек.

Уроженец Иркутска музыкант Денис Мацуев в беседе с НСН прокомментировал паводок в Иркутской области.

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