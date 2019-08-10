В Тулуне наградили участвовавших в ликвидации паводка военных

Власти Иркутской области наградили военнослужащих, завершивших выполнение задач по ликвидации последствий паводка в Тулунском районе. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

«В городе Тулуне состоялась торжественная церемония награждения военнослужащих группировки Минобороны России, принимавших участие в ликвидации последствий паводка в Тулунском районе Иркутской области», — говорится в сообщении.

Военные механизированного батальона железнодорожного соединения Центрального военного округа восстановили участки береговой защитной дамбы на реке Ия, а также очистили от завалов 100 га территории и разобрали более 70 разрушенных паводком домов.

Ранее российский президент Владимир Путин допустил, что восстановительные работы в Иркутской области могут выйти из графика из-за нового паводка.