В МЧС сообщили о снижении числа подтопленных домов в Иркутской области

В МЧС заявили, что число подтопленных жилых домов в пострадавших от паводка районах Иркутской области за сутки сократилось до 29.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ведомства.

«По состоянию на 07:00 (02:00 мск), в семи населённых пунктах остаются подтопленными 29 домов, 317 приусадебных участков, один социально значимый объект, 9 участков автомобильных дорог», — сказал собеседник.

Ранее власти Иркутской области назвали число пострадавших от паводка.

В июле телеканал «360» сообщал о сборе гуманитарной помощи в Подмосковье для пострадавших от паводка в Иркутской области.

Как жители региона справляются с последствиями паводка — в материале RT.