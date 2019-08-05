В МЧС сообщили о снижении числа подтопленных домов в Иркутской области
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ведомства.
«По состоянию на 07:00 (02:00 мск), в семи населённых пунктах остаются подтопленными 29 домов, 317 приусадебных участков, один социально значимый объект, 9 участков автомобильных дорог», — сказал собеседник.
Ранее власти Иркутской области назвали число пострадавших от паводка.
В июле телеканал «360» сообщал о сборе гуманитарной помощи в Подмосковье для пострадавших от паводка в Иркутской области.
Как жители региона справляются с последствиями паводка — в материале RT.