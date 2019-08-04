Власти Иркутской области назвали число пострадавших от паводка

В Иркутской области в результате паводка, начавшегося после сильных дождей в конце июня, пострадали 42,6 тыс. жителей региона, заявил губернатор Сергей Левченко.

«На 1 августа закончили подсчёт — всего пострадавших 42,6 тыс. человек. Все они получили по 10 тыс. рублей материальной помощи», — цитирует Левченко Интерфакс.

Кроме того, около 21 тыс. человек получили компенсации в размере 100 и 50 тыс. рублей за полную или частичную утрату жилья.

Как уточнил губернатор, власти направили на проверку ещё 1,2 тыс. заявок о наличии зарегистрированного жилья у пострадавших от наводнения.

В случае, если будет признано, что утраченное жильё было у них единственным, власти выдадут жителям соответствующие сертификаты.

Ранее в МЧС сообщили о подтоплении 1359 домов в 31 населённом пункте Иркутской области.

По последним данным, в результате последствий паводка погибли 25 человек, а также шесть жителей пропали без вести.