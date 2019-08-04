Власти Иркутской области назвали число пострадавших от паводка

Короткая ссылка
В Иркутской области в результате паводка, начавшегося после сильных дождей в конце июня, пострадали 42,6 тыс. жителей региона, заявил губернатор Сергей Левченко.
Власти Иркутской области назвали число пострадавших от паводка
  • © Светлана Задера
  • РИА Новости

«На 1 августа закончили подсчёт — всего пострадавших 42,6 тыс. человек. Все они получили по 10 тыс. рублей материальной помощи», — цитирует Левченко Интерфакс.

Кроме того, около 21 тыс. человек получили компенсации в размере 100 и 50 тыс. рублей за полную или частичную утрату жилья.

Как уточнил губернатор, власти направили на проверку ещё 1,2 тыс. заявок о наличии зарегистрированного жилья у пострадавших от наводнения. 

В случае, если будет признано, что утраченное жильё было у них единственным, власти выдадут жителям соответствующие сертификаты.

Ранее в МЧС сообщили о подтоплении 1359 домов в 31 населённом пункте Иркутской области.

По последним данным, в результате последствий паводка погибли 25 человек, а также шесть жителей пропали без вести.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить