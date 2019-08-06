Путин: строительные работы в Иркутской области могут выйти из графика

Президент России Владимир Путин заявил, что восстановительные работы в пострадавшей от наводнения Иркутской области могут выйти из графика из-за нового паводка.

«С учётом того, что никак не могут начать нормальную работу, системную, могут не успеть (в сроки. — RT). Но тем не менее выстраиваются графики строительных работ... Стараются по-максимуму всё сделать. В любом случае всё будет достроено», — цитирует его РИА Новости.

По словам Путина, строительство в безопасных от подтопления местах будет вестись вместе с созданием новых производств и расширением возможностей для трудоустройства людей на местах.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области больше не осталось подтопленных домов и важных социальных объектов.

В июле телеканал «360» сообщал о сборе гуманитарной помощи в Подмосковье для пострадавших от паводка в Иркутской области.

Как жители региона справляются с последствиями паводка — в материале RT.