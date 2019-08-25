После паводков в Иркутской области построят пять новых школ

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил, что в пострадавших от паводков городах Тулун и Нижнеудинск принято решение построить пять школ и три детских сада.

«Все эти объекты новые, они не входили в наш пятилетний план (развития Иркутской области. — RT). Необходимость строительства этих школ непосредственно связана с ликвидацией последствий наводнения», — приводит Интерфакс слова Левченко.

Он отметил, что в настоящее время в регионе одновременно возводятся 20 школ. По его словам, «с советского времени не было такого объёма строительства».

Ранее сообщалось, что около сотни школьников из Иркутской области, пострадавшей от наводнения, приехали в Москву.