МЧС проверяет выплаты пострадавшим от паводка в Иркутской области
- РИА Новости
Как отмечается, в состав комиссии вошли представители профильных направлений по финансово-экономической, контрольно-ревизионной и оперативной деятельности.
Комиссия приступила к проверке обосновывающих документов, представленных региональными правительством, Минсоцразвития, Минздравом и другими ведомствами, говорится в сообщении.
По итогам планируется подготовить доклад и представить его в кабинет министров.
Ранее губернатор Иркутской области Сергей Левченко ушёл в отставку по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Игорь Кобзев, занимавший прежде пост заместителя главы МЧС.