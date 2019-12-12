МЧС проверяет выплаты пострадавшим от паводка в Иркутской области

Комиссия МЧС России во главе с замминистра Андреем Гуровичем прибыла в Иркутскую область для проверки эффективности использования средств, выделенных пострадавшим от летнего паводка. Об этом сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС.

РИА Новости

Как отмечается, в состав комиссии вошли представители профильных направлений по финансово-экономической, контрольно-ревизионной и оперативной деятельности. Комиссия приступила к проверке обосновывающих документов, представленных региональными правительством, Минсоцразвития, Минздравом и другими ведомствами, говорится в сообщении. По итогам планируется подготовить доклад и представить его в кабинет министров. Ранее губернатор Иркутской области Сергей Левченко ушёл в отставку по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Игорь Кобзев, занимавший прежде пост заместителя главы МЧС.