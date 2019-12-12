МЧС проверяет выплаты пострадавшим от паводка в Иркутской области

Короткая ссылка
Комиссия МЧС России во главе с замминистра Андреем Гуровичем прибыла в Иркутскую область для проверки эффективности использования средств, выделенных пострадавшим от летнего паводка. Об этом сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС.
МЧС проверяет выплаты пострадавшим от паводка в Иркутской области
  • РИА Новости

Как отмечается, в состав комиссии вошли представители профильных направлений по финансово-экономической, контрольно-ревизионной и оперативной деятельности.

Комиссия приступила к проверке обосновывающих документов, представленных региональными правительством, Минсоцразвития, Минздравом и другими ведомствами, говорится в сообщении.

По итогам планируется подготовить доклад и представить его в кабинет министров.

Ранее губернатор Иркутской области Сергей Левченко ушёл в отставку по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Игорь Кобзев, занимавший прежде пост заместителя главы МЧС.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить