Губернатор Иркутской области Левченко ушёл в отставку

Короткая ссылка
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко ушёл в отставку. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Губернатор Иркутской области Левченко ушёл в отставку
  • РИА Новости

Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин принял отставку Левченко и назначал временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Кобзева, занимавшего прежде пост заместителя главы МЧС России.

По словам Пескова, губернатор Иркутской области ушёл в отставку по собственному желанию, передаёт ТАСС.

В сентябре СМИ писали, что уход Левченко может произойти осенью в ходе очередной ротации. Как отмечалось, на рейтингах чиновника сказалась ситуация с паводком.

Позднее информацию о возможной досрочной отставке опровергли в пресс-службе губернатора

В середине октября Путин во время совещания по ликвидации последствий паводка в Иркутской области и на Дальнем Востоке потребовал объяснить, почему пострадавшим в Приангарье выдано только 50% свидетельств на проведение капремонта после паводка. 

Глава государства также потребовал отчёта о расходовании средств после паводков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить