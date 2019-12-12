Губернатор Иркутской области Левченко ушёл в отставку

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко ушёл в отставку. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин принял отставку Левченко и назначал временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Кобзева, занимавшего прежде пост заместителя главы МЧС России.

По словам Пескова, губернатор Иркутской области ушёл в отставку по собственному желанию, передаёт ТАСС.

В сентябре СМИ писали, что уход Левченко может произойти осенью в ходе очередной ротации. Как отмечалось, на рейтингах чиновника сказалась ситуация с паводком.

Позднее информацию о возможной досрочной отставке опровергли в пресс-службе губернатора.

В середине октября Путин во время совещания по ликвидации последствий паводка в Иркутской области и на Дальнем Востоке потребовал объяснить, почему пострадавшим в Приангарье выдано только 50% свидетельств на проведение капремонта после паводка.

Глава государства также потребовал отчёта о расходовании средств после паводков.