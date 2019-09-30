В пресс-службе иркутского губернатора опровергли данные о его отставке

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Информация о том, что губернатор Иркутской области Сергея Левченко уйдёт в досрочную отставку, не имеет под собой оснований, сообщил руководитель пресс-службы главы региона Павел Добродеев.
В пресс-службе иркутского губернатора опровергли данные о его отставке
  • © Пресс-служба правительства Иркутской области

По его словам, недавно Левченко посещал Москву, «были встречи в аппарате президента, но никаких разговоров на эту тему вообще не поднимали».

«Кто-то опять пытается выдать желаемое за действительное», — цитирует Добродеева ТАСС.

Он также напомнил, что иркутскому губернатору уже не раз прочили отставку, однако всегда эти слухи оказывались беспочвенными.

Ранее РБК со ссылкой на источники писало, что уход Левченко может произойти осенью в ходе очередной ротации. Отмечалось, что на рейтингах чиновника сказалась ситуация с паводком.

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