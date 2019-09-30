В пресс-службе иркутского губернатора опровергли данные о его отставке
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По его словам, недавно Левченко посещал Москву, «были встречи в аппарате президента, но никаких разговоров на эту тему вообще не поднимали».
«Кто-то опять пытается выдать желаемое за действительное», — цитирует Добродеева ТАСС.
Он также напомнил, что иркутскому губернатору уже не раз прочили отставку, однако всегда эти слухи оказывались беспочвенными.
Ранее РБК со ссылкой на источники писало, что уход Левченко может произойти осенью в ходе очередной ротации. Отмечалось, что на рейтингах чиновника сказалась ситуация с паводком.