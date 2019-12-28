В Тулуне в последнем пункте временного размещения остаются 40 человек
- РИА Новости
- © Александр Кряжев
Как сообщает РИА Новости, во время визита в Тулун вице-премьер посетил ПВР, расположенный в Аграрном колледже.
«Остаётся пять семей, 40 человек... В принципе мы видим, что решение всех жилищных проблем закрывается и ПВР закрываются», — заявил Мутко.
Ранее временно исполняющий обязанности главы Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что рассчитывает завершить работы по ликвидации последствий паводка в регионе к августу 2020 года.