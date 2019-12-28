В Тулуне в последнем пункте временного размещения остаются 40 человек

В иркутском Тулуне, пострадавшем от паводка, в пунктах временного размещения (ПВР) остаются 40 человек. Об этом рассказал глава правительственной комиссии по ликвидации ЧС в Иркутской области, вице-премьер России Виталий Мутко.

Как сообщает РИА Новости, во время визита в Тулун вице-премьер посетил ПВР, расположенный в Аграрном колледже.

«Остаётся пять семей, 40 человек... В принципе мы видим, что решение всех жилищных проблем закрывается и ПВР закрываются», — заявил Мутко.

Ранее временно исполняющий обязанности главы Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что рассчитывает завершить работы по ликвидации последствий паводка в регионе к августу 2020 года.