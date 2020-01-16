Мутко рассказал о сорванных сроках работ после паводка под Иркутском

В графике работ по восстановлению инфраструктуры после паводков в Иркутской области сорваны сроки по 33 объектам, сообщил и. о. вице-премьера России Виталий Мутко.

«Сорван срок по 33 объектам сегодня, которые в программе находятся, и необходимо ускорить эту работу, работы завершены по 43 объектам», — сказал он на заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий наводнения. Его слова приводит ТАСС.

Мутко добавил, что не завершены работы на 24 объектах, в том числе в четырёх школах и двух детских садах. Дети посещают эти школы, речь идёт, в частности, о работах в некоторых кабинетах, подчёркивает агентство.

В декабре 2019 года врио главы Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что работы по ликвидации последствий паводков планируется закончить к августу 2020 года.

Дмитрий Медведев, занимавший пост премьер-министра, заявил, что инфраструктуру региона нужно восстановить в 2023 году.

Наводнение в Иркутской области началось в конце июня 2019 года из-за сильных ливней. Стихийное бедствие привело к гибели 25 человек, ещё семеро пропали без вести.

Общее число пострадавших от паводка в Иркутской области составило более 42,5 тыс. человек.