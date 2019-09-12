На восстановление Иркутской области после паводка потребуется 40 млрд рублей
- РИА Новости
«Правительство сегодня приняло эту программу. На сегодняшний день в неё вошли 211 объектов», — приводит его слова РИА Новости.
По информации вице-премьера, программа рассчитана на срок до 2023 года. Около 78% финансирования поступит из федерального бюджета, ещё 15% планируется выделить из бюджета Иркутской области. Оставшиеся 7% поступят из внебюджетных источников.
Мутко также сообщил, что в 2019 году на восстановление жилья и социальных объектов под Иркутском выделят более 18 млрд рублей.
В августе власти Иркутской области сообщили о плане строительства новых защитных сооружений в пострадавшем от паводка Тулуне.
Ранее стало известно, что на ликвидацию последствий паводка в Хабаровском крае потребуется 250 млн рублей.