На восстановление Иркутской области после паводка потребуется 40 млрд рублей

Вице-премьер России Виталий Мутко сообщил, что правительство приняло программу по восстановлению жилья и инфраструктуры Иркутской области, пострадавших от паводка. По его словам, на её выполнение потребуется более 40 млрд рублей.

«Правительство сегодня приняло эту программу. На сегодняшний день в неё вошли 211 объектов», — приводит его слова РИА Новости.

По информации вице-премьера, программа рассчитана на срок до 2023 года. Около 78% финансирования поступит из федерального бюджета, ещё 15% планируется выделить из бюджета Иркутской области. Оставшиеся 7% поступят из внебюджетных источников.

Мутко также сообщил, что в 2019 году на восстановление жилья и социальных объектов под Иркутском выделят более 18 млрд рублей.

В августе власти Иркутской области сообщили о плане строительства новых защитных сооружений в пострадавшем от паводка Тулуне.

Ранее стало известно, что на ликвидацию последствий паводка в Хабаровском крае потребуется 250 млн рублей.