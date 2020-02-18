В Рослесхозе заявили о снижении объёма незаконных рубок в России

Глава Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Сергей Аноприенко на профильном совещании в Совете Федерации заявил о снижении объёма незаконных рубок в России.

«Объём незаконных рубок снизился с 2017 года на 500 тыс. кубометров», — цитирует его РИА Новости.



Как уточнили в Рослесхозе, объём незаконных рубок в 2019 году составил 1,2 млн кубометров.

Вместе с этим представитель Генпрокуратуры Алексей Зарецкий указал на заседании, что в лесных регионах вырубки остаются самым коррупционным направлением деятельности.

Ранее на Дальнем Востоке были возбуждены уголовные дела об организации преступного сообщества, занимавшегося контрабандой исчезающих видов древесины.

27 января экс-депутату Красноярского края вынесли приговор за незаконную вырубку леса. За четыре дня до этого в Иркутской области возбудили уголовное дело по факту незаконной вырубки леса в Тайшетском районе.

В ноябре 2019 года Иркутской таможней были возбуждены два уголовных дела по факту контрабанды в Китай пиломатериалов в крупных размерах. В том же месяце правоохранительные органы в Сибири задержали двух местных жителей, подозреваемых в крупной контрабанде лесоматериалов из России за рубеж.

В октябре 2019 года Иркутская таможня возбудила уголовное дело по факту контрабанды пиломатериалов в Афганистан.

6 июня 2019 года в Москве сотрудники ФСБ задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду. Его подозревают в превышении должностных полномочий. По версии правоохранительных органов, он санкционировал незаконную вырубку леса на площади 120 га в природном заказнике «Туколонь». Сумма ущерба оценивается в 748 млн рублей.

Подробности — в материале RT.