В Красноярском крае возбудили дело из-за незаконной вырубки леса

В Красноярском крае возбудили уголовное дело по факту незаконной рубки лесных насаждений в особо крупном размере.

Об этом говорится на сайте регионального отделения МВД.

«Полицейскими установлено, что в период с декабря 2018 по январь 2019 года мужчины 1989, 1988 и 1982 г. р., действуя группой лиц по предварительному сговору, совершили незаконную рубку лесных насаждений на территории государственного комплексного заказника «Тинское лесничество», — указывается в заявлении.

Уточняется, что у злоумышленников были разрешительные документы, однако они «совершили рубку сверх установленной нормы». Ущерб от их действий составил более 10 млн рублей.

«Всего злоумышленниками было вырублено более 1200 м. куб. различных пород: пихта, ель, осина, лиственница», — уточнили в ведомстве.

По данному факту было возбуждено уголовное по ч. 3 ст. 260 УК России («Незаконная рубка лесных насаждений»).

Ранее на Дальнем Востоке были возбуждены уголовные дела об организации преступного сообщества, занимавшегося контрабандой исчезающих видов древесины.

27 января экс-депутату Красноярского края вынесли приговор за незаконную вырубку леса. За четыре дня до этого в Иркутской области возбудили уголовное дело по факту незаконной вырубки леса в Тайшетском районе.

В ноябре 2019 года Иркутской таможней были возбуждены два уголовных дела по факту контрабанды в Китай пиломатериалов в крупных размерах. В том же месяце правоохранительные органы в Сибири задержали двух местных жителей, подозреваемых в крупной контрабанде лесоматериалов из России за рубеж.

В октябре 2019 года Иркутская таможня возбудила уголовное дело по факту контрабанды пиломатериалов в Афганистан.

6 июня 2019 года в Москве сотрудники ФСБ задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду. Его подозревают в превышении должностных полномочий. По версии правоохранительных органов, он санкционировал незаконную вырубку леса на площади 120 га в природном заказнике «Туколонь». Сумма ущерба оценивается в 748 млн рублей.

Подробности — в материале RT.