Экс-депутату Красноярского края вынесли приговор за незаконную вырубку леса

Бывший депутат Ачинского районного совета депутатов Красноярского края получил год колонии за незаконную вырубку леса.

Об этом говорится на сайте СК России.

«Следствием и судом установлено, что подсудимый в конце 2017 года — начале 2018 года организовал рубку лесных насаждений на территории Южно-Кытатского участкового лесничества Большеулуйского района Красноярского края. Его действиями причинён ущерб Российской Федерации в размере 7,2 млн рублей», — указывается в заявлении.

В ведомстве отметили, что бывший депутат полностью признал свою вину и добровольно возместил часть причинённого ущерба.

Ранее в Иркутской области возбудили уголовное дело по факту незаконной вырубки леса в Тайшетском районе.

В ноябре 2019 года Иркутской таможней были возбуждены два уголовных дела по факту контрабанды в Китай пиломатериалов в крупных размерах. В том же месяце правоохранительные органы в Сибири задержали двух местных жителей, подозреваемых в крупной контрабанде лесоматериалов из России за рубеж.

В октябре 2019 года Иркутская таможня возбудила уголовное дело по факту контрабанды пиломатериалов в Афганистан.

6 июня 2019 года в Москве сотрудники ФСБ задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду. Его подозревают в превышении должностных полномочий. По версии правоохранительных органов, он санкционировал незаконную вырубку леса на площади 120 га в природном заказнике «Туколонь». Сумма ущерба оценивается в 748 млн рублей.

Подробности — в материале RT.