В Иркутской области возбудили дело из-за незаконной вырубки леса

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В Иркутской области возбудили уголовное дело по факту незаконной вырубки леса в Тайшетском районе.
В Иркутской области возбудили дело из-за незаконной вырубки леса
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте ведомства.

«Установлено, что с 2017 года по сентябрь 2019-го в орехово-промысловой зоне... Тайшетского лесничества вместо выборочной санитарной рубки проведена сплошнолесосечная. В результате незаконной рубки лесных насаждений ущерб лесному фонду Российской Федерации составил более 70 млн рублей», — указывается в заявлении.

Материалы прокурорской проверки были направлены в полицию, которая возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК России («Незаконная рубка лесных насаждений, совершённая в особо крупном размере»).

Ранее Иркутской таможней были возбуждены два уголовных дела по факту контрабанды в Китай пиломатериалов в крупных размерах.

В ноябре 2019 года правоохранительные органы в Сибири задержали двух местных жителей, подозреваемых в крупной контрабанде лесоматериалов из России за рубеж.

В октябре 2019 года Иркутская таможня возбудила уголовное дело по факту контрабанды пиломатериалов в Афганистан.

6 июня 2019 года в Москве сотрудники ФСБ задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду. Его подозревают в превышении должностных полномочий. По версии правоохранительных органов, он санкционировал незаконную вырубку леса на площади 120 га в природном заказнике «Туколонь». Сумма ущерба оценивается в 748 млн рублей. 

Подробности — в материале RT.

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