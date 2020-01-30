На Дальнем Востоке возбудили дела из-за контрабанды редкой древесины

На Дальнем Востоке возбуждены уголовные дела об организации преступного сообщества, занимавшегося контрабандой исчезающих видов древесины.

Об этом говорится в сообщении на сайте Следственного комитета России.

«Преступное сообщество состояло из русской и китайской подгрупп», — отметили в ведомстве.

Общая стоимость товара составила свыше 458 млн рублей.

Деятельность трансграничного преступного сообщества была пресечена на территории Приморского края в 2018 году. Как уточняется, участники преступной организации занимались реализацией монгольского дуба и маньчжурского ясеня в КНР.

Ранее бывший депутат Ачинского районного совета депутатов Красноярского края получил год колонии за незаконную вырубку леса.