На Дальнем Востоке возбудили дела из-за контрабанды редкой древесины

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На Дальнем Востоке возбуждены уголовные дела об организации преступного сообщества, занимавшегося контрабандой исчезающих видов древесины.
На Дальнем Востоке возбудили дела из-за контрабанды редкой древесины
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Об этом говорится в сообщении на сайте Следственного комитета России.

«Преступное сообщество состояло из русской и китайской подгрупп», — отметили в ведомстве.

Общая стоимость товара составила свыше 458 млн рублей.

Деятельность трансграничного преступного сообщества была пресечена на территории Приморского края в 2018 году. Как уточняется, участники преступной организации занимались реализацией монгольского дуба и маньчжурского ясеня в КНР.

Ранее бывший депутат Ачинского районного совета депутатов Красноярского края получил год колонии за незаконную вырубку леса.

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