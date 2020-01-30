На Дальнем Востоке возбудили дела из-за контрабанды редкой древесины
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Об этом говорится в сообщении на сайте Следственного комитета России.
«Преступное сообщество состояло из русской и китайской подгрупп», — отметили в ведомстве.
Общая стоимость товара составила свыше 458 млн рублей.
Деятельность трансграничного преступного сообщества была пресечена на территории Приморского края в 2018 году. Как уточняется, участники преступной организации занимались реализацией монгольского дуба и маньчжурского ясеня в КНР.
Ранее бывший депутат Ачинского районного совета депутатов Красноярского края получил год колонии за незаконную вырубку леса.