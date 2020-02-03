В России усилен дезинфекционный контроль в пунктах общепита

Дезинфекционный режим в пунктах общественного питания на территории России усилен в качестве меры профилактики распространения инфекции. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Усиливается дезинфекционный режим в пунктах общественного питания как мера профилактики передачи и распространения инфекции среди населения России», — приводит ТАСС её слова.

Ранее Роспотребнадзор поручил властям регионов усилить мероприятия по обеспечению дезинфекционного режима, чтобы не допустить распространения нового типа коронавируса 2019-nCoV.

31 января вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России выявлены два случая заражения новым типом вируса, оба заболевших являются гражданами КНР.

В конце декабря 2019 года появилась информация, что в китайском городе Ухань десятки человек заболели неизвестной формой пневмонии. Позднее сообщалось, что причиной вспышки вирусной пневмонии стал новый вид коронавируса.