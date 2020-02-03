Роспотребнадзор не выявил новых случаев заражения коронавирусом
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба Роспотребнадзора.
«В результате проводимого мониторинга на территории Российской Федерации выявлены два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией среди прибывших граждан КНР, новых случаев заболевания не зарегистрировано», — цитирует заявление РИА Новости.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России выявлены два случая заражения коронавирусом, оба заболевших являются гражданами КНР.
Глава Минздрава Михаил Мурашко позже уточнил, что у близких пациентов в Тюменской области и Забайкалье, заразившихся коронавирусом, не выявлено инфекции.
Эксперт Виктор Зуев в беседе с ФАН оценил ситуацию с коронавирусом.