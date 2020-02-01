В Иркутске прилетевших из Китая пассажиров проверили на коронавирус

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Специалисты Роспотребнадзора в Иркутске обследовали на коронавирус пассажиров самолёта, прилетевшего из китайского города Санья. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
В Иркутске прилетевших из Китая пассажиров проверили на коронавирус
  • РИА Новости

Отмечается, что специалисты проводили опрос, анкетирование и бесконтактную термометрию пассажиров на борту с применением дистанционного переносного тепловизора.

«Осуществлён забор биологического материала для вирусологических исследований на новую коронавирусную инфекцию у 173 человек, в том числе членов экипажа», — заявили в ведомстве.

Утром 1 февраля сообщалось, что в Иркутск вернулись почти 140 туристов из китайского города Санья.

Как передавал «ПолитЭксперт», и. о. председателя комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Арби Абубакаров прокомментировал ситуацию с коронавирусом.

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